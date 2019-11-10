Gary Lineker'den sürpriz Çağlar Söyüncü paylaşımı

Efsane İngiliz futbolcu ve şimdilerin ünlü yorumcusu Gary Lineker'den sürpriz Çağlar Söyünca paylaşımı geldi.

10 Kasım 2019, Pazar 12:23
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Gary Lineker'den sürpriz Çağlar Söyüncü paylaşımı

Ünlü futbol adamı Gary Lineker'den Çağlar Söyüncü paylaşımı geldi.

Lineker instagram hesabından “Bakın sabah 05.30'da Heathrow'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü.” paylaşımı yaptı.

Ünlü futbol adamının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gary Lineker'in twitterda 7.5 milyon, instagramda ise 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Lineker, 1977-1984 yılları arasında Leicester City forması giymi ardından Everton, Barcelona, Tottenham ve Nagoya Grampus formalarını terletti.

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