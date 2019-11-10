Ünlü futbol adamı Gary Lineker'den Çağlar Söyüncü paylaşımı geldi.

Lineker instagram hesabından “Bakın sabah 05.30'da Heathrow'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü.” paylaşımı yaptı.

Ünlü futbol adamının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gary Lineker'in twitterda 7.5 milyon, instagramda ise 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Lineker, 1977-1984 yılları arasında Leicester City forması giymi ardından Everton, Barcelona, Tottenham ve Nagoya Grampus formalarını terletti.