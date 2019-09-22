Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues instagram hesabından sakatlık açıklaması yaptı. Yıldız futbolcu dün oynanan Ankaragücü maçında sakatlanmıştı.

İşte Rodrigues'in yaptığı açıklama...

Dün yaşadığım talihsiz sakatlık beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü... Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım.

Garry Rodrigues'in gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşmişti.

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