Garry Rodrigues yarın geliyor!

Özel işlerini halleden yıldız futbolcu Garry Rodrigues, Fenerbahçe’ye iki yıllık imzayı atmak için yarın İstanbul'a gelecek.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
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Garry Rodrigues yarın geliyor!

Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Garry Rodrigues'e kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.

YANAL ÇOK İSTEDİ

İşlerini halleden Rodrigues'in yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak olan 29 yaşındaki futbolcu ardından Topuk Yaylası'na geçecek. Rodrigues, Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biriydi.

Kaynak: Takvim

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