Garry Rodrigues yarın geliyor!

Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Garry Rodrigues'e kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.

YANAL ÇOK İSTEDİ

İşlerini halleden Rodrigues'in yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak olan 29 yaşındaki futbolcu ardından Topuk Yaylası'na geçecek. Rodrigues, Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biriydi.

Kaynak: Takvim