Gary Rodrigues, genç yaşlarda başladığı futbol kariyerinde başarılı bir çizgide ilerleyerek gözlerin kısa sürede üzerine çevrilmesini başaran bir futbolcu. Transfer sezonlarında büyük takımların kadrolarına almak istedikleri hatta kimi zaman bunun için rekabete girdikleri yetenekli oyuncu, ülkemizde de Süper Lig'in efsanevi takımlarından Galatasaray 'da oynadığı futbol ile Fenerbahçe gibi diğer büyük takımlarında dikkatini çeken bir isim. Ünlü yıldıza dair memleketinden futbol serüvenine kadar pek çok sorunun cevabı merak edilerek araştırılıyor.

Garry Rodrigues kimdir, nereli?

Asıl adı Garry Mendes Rodrigues olan futbolcu, futbolun kalbi Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelmiştir. Hollanda'da doğması ile birlikte aslen Yeşil Burun Adaları memleketidir. Futbolcunun ailesi, Yeşil Burun Adaları'ndaki Cape Verde'den Hollanda'ya göç etmiştir. Hollanda ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Garry Rodrigues, Şubat 2013'te Yeşil Burun Adaları milli futbol takımını seçtiğini beyan etmiş ve ilk defa Ağustos 2013 tarihinde milli formayı giymiştir.

Garry Rodrigues kaç yaşında?

Garry Rodrigues, 27 Kasım 1990 tarihinde doğmuş olup günümüzde 30 yaşındadır. Futbola 14 gibi genç bir yaşta başlaması bir oyuncu olarak en büyük avantajlarından biridir. Futbol yaşantısında belirtildiği üzere henüz 14 yaşında iken Feyenoord altyapısında başlamıştır.

Daha sonra ise hız kesmeden futbol kariyerine 2007 senesinde Portekiz'in önemli takımlarından Real Sport Clube ile devam etmiştir. Genç ve maçlardaki performansı ile parlayan yıldız, ilk A takımı deneyimini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımı ile yaşamıştır. İlk büyük transferi ise 2012 yılında ADO Den Haag'a transferi gerçekleşmiştir.

Garry Rodrigues Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Garry Rodrigues, 8 Ocak 2017 yılında Süper Lig'in büyük takımlarından ve her sezon şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biri olan sarı-kırmızılı Galatasaray spor kulübü ile anlaşmıştır. 2018-2019 sezonunda ise 6 Ocak 2019 tarihinde 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın ünlü takımlarından Al-İttihad takımına geçiş yapmıştır. Süper Lig'de oynadığı toplam 61 maçta yıldız isim 13 gol kaydetmiş, 14 golün de asistliğini yapmıştır.

Süper Lig'in değerli takımlarından sarı-lacivertli Fenerbahçe takımı, transferlerine hız kesmeden devam ettiği bir süreçte 2019-2020 sezonunda geçmiş sezona nazaran çok daha güçlü bir kadro oluşturmak amacı ile kolları sıvamıştır. Bu hedefine odaklanan büyük takım, Galatasaray'ın eski oyuncularından Garry Rodrigues ile anlaşmıştır.

12 Temmuz 2019'da kiralık olarak kadrosuna 2 yıllık sözleşme akabinde katılan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği Fenerbahçe takımı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. 12 Ekim 2020 yılında ünlü yıldız Al İttihad takımına geri dönmüştür.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Garry Rodrigues, 2012'de ADO Den Haag'a transfer olmuş, 1+1 yıllık sözleşmesinin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçirmiştir. Buradaki 6 aylık performansı ile Levksi Sofya takımının dikkatini çeken yıldız, 2013 kış transfer sezonunda Bulgaristan'a transfer olmuştur. Hollanda doğumlu ünlü futbolcu, 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü atmıştır. Bu başarısına rağmen takımı Levski penaltılar sonunda mağlup olmuştur.

Garry Rodrigues, Ağustos 2015'te Yunanistan'ın ünlü takımı PAOK ile 3 yıl süreli anlaşma imzalamıştır. 2015-2016 sezonunda 36 maça çıkmış ve 7 kere rakip fileleri havalandırmıştır. Takımı, sezonu 4. sırada, play-off grubunu ise lider olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kalmıştır. Bir yıl sonra Kupa 1 elemesinde PAOK, Ajax'a yenilmiş, ön elemede Dinamo Tbilisi'i geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştır. Garry Rodrigues, elemelerde 1, gruplarda ise 2 gol atarak takımını bir üst tura çıkaran isimler arasında anılmıştır. Bu ligde 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen o dönem 26 yaşındaki yıldız, 3 kez gol kaydetmiştir.

Garry Rodrigues'in Türkiye'ye gelmesi Ocak 2017 yılında Galatasaray ile imzaladığı 4 yıllık sözleşme ile olmuştur. Galatasaray'a PAOK Thessaloniki takımından gelmiştir. Galatasaray'daki ilk lig maçına 14 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor maçının ikinci yarısında çıkarak ilk asistini bu maçta yapmıştır. Galatasaray'daki ilk golünü ise 24 Ocak 2017 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup karşılaşmasında Erzincanspor'a karşı kaydetmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Yeşil Burun Adaları asıllı milli futbolcu, Duri El-Muhtarifin Es-Suudi takımlarından Al-İttihad'da 2021 sezonunda forma giymektedir. Bu takıma katılma tarihi 6 Ocak 2019, sözleşmesinin bitim tarihi ise 30 Haziran 2023 yılıdır.

Galatarasay ne kadar bonservis bedeli ödedi?

Galatasaray takımı yıldız futbolcuya Ocak 2017 yılında 3,7 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir.

Milli Takım kariyeri

Garry Rodrigues, 2013 yılında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nı tercih etmiş ve 2013 yılında orada top oynamıştır. Ünlü isim, Milli forma ile çıktığı 5 maçta toplam 1 gol atmıştır.