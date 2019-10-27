Garry Rodrigues fırtınası

1 Eylül’de oynanan Trabzonspor karşılaşmasından beri rakip fileleri sarsamayan Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında adeta şov yaptı. 4 maçlık aranın ardından skora katkı vermeyi başaran 28 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu, sol çaprazdan kaleye yolladığı müthiş füze ile Fenerbahçe’yi 11. dakikada öne geçirdi. 14’te Zanka’nın golü sonrasında Yeşil-Beyazlı ekibin farkı 1’e indirmesinin ardından Yeşil Burunlu futbolcu, ipleri yeniden eline aldı. Süratiyle takımını ayağa kaldırmaya çalışan Rodrigues, 28’de yeniden sahneye çıktı. Sol kanattan içeri giren yıldız futbolcu, topu Ozan ile buluşturdu ve fark yeniden 2’ye çıktı.

İlk kez 2 gole...

Skora yaptığı katkı haricinde de harika bir futbol ortaya koyan Rodrigues, Sarı-Lacivertli futbolseverler tarafından da büyük alkış aldı. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile ilk kez bir maçta ilk kez 2 gole birden doğrudan etki etmeyi başardı.