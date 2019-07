İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Garry Rodrigues, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye bana şans tanıdığı için teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Garry Rodrigues'e Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Metin Sipahioğlu eşlik etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

'MUTLU VE GURURLUYUM'

Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayı taşıyacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve bu konuda çok özel hislere sahibim. Fenerbahçe'ye bana buraya dönmemde şans tanıdığı için teşekkür ediyorum. Şampiyon olmak için ve başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisine olan desteği hakkında da görüşlerini dile getiren Rodrigues, "Çok mutluyum. Taraftarın desteği her oyuncuyu mutlu eder. Motivasyonumu en tepeye çıkarıyor. Ben de bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe gibi büyük takımların hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Garry Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da şampiyon olmak. Şampiyonların hedefi şampiyonluktur. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI