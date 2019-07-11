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Rodrigues'in uçağı iniş yaptı

Konoplyanka, Kolarov ve Garry Rodrigues gibi isimlerle görüşen Sarı Lacivertliler'de Rodrigues, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak gece saat 12'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Comolli ve Selahattin Baki karşıladı

Fenerbahçe'yle anlaşan Rodrigues'i futbol direktörü Damien Comolli ve Dış İlişkiler Sorumlusu Selahattin Baki karşıladı. Rodrigues kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermezken, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

2 yıllığı kiralık

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın Al İttihad Takımı’na giden Rodrigues ile Sarı-Lacivertliler’in 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Mukavelenin 2 yılının kiralık olacağı bildirildi. 7 ay önce 9 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Al İttihad’da aradığı ortamı bulamayan ve 11 maçta 1 gol atabilen Kape Verde’li oyuncu, Türkiye’de 61 lig mücadelesinde 13 gol 14 asistle oynamıştı.

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