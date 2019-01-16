Garry Rodrigues: Fatih Terim gitmemi istemedi

9 milyon Euro’ya Al İttihad takımına transfer olan Galatasaray’ın eski yıldızı Garry Rodrigues, birlikte şampiyonluk kupası kaldırdığı hocası Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Fatih Terim ile özel bağımız vardı” diyen Rodrigues, “Benim için baba gibiydi. Fatih Terim’in Galatasaray için ne kadar özel biri olduğunu herkes biliyor. Konuştuk, ayrılmamı istemedi. Herkes Avrupa’ya transfer olmamı bekliyordu ama Al İttihad’dan aldığım teklif çok iyiydi” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, yeni takımıyla kampa katıldı ve ikinci yarının başlamasını bekliyor.

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