Gareth Southgate: Sorumluluğu üstleniyorum, kimseyi suçlayamayız

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finaline kalan İngiltere, İtalya'ya penaltılar sonucunda kaybetti ve Wembley'de büyük bir üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İngiltere A Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, ''Sorumluluğu ben üstleniyorum. Kimseyi suçlayamayız.'' dedi ve ekledi:

'Bu akşam bizim lehimize gelişmedi'

''Beraber kazanıp, beraber kaybediyoruz. Penaltı atışlarına çalıştık. Son kararı ben veriyorum. Bu akşam bizim lehimize gelişmedi. Sahadaki en iyi oyuncuların atışları kullandığını biliyoruz. Oyun içerisinde de benzer durumlar yaşadığımızı biliyorum. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Kimseyi suçlayamayız.''









'Yıldız olmaya devam edecek'

''Saka, çok sevilen bir oyuncu. Yıldız olmaya devam edecek. Bu akşam da performansı gayet iyiydi. Kendisini desteklemeliyiz. Kendisine yardım etmeliyiz. Eminim ki dışarıda çok destek görecektir.''

'Rusya'da bu işe yaradı'

''Daha önce kulüplerinde uzun vadede ne yaptıklarına baktık oyuncuların. Bu şekilde değerlendirdi. Rusya'da bu işe yaradı ancak bu akşam işe yaramadı.''

'Oyuncularıma teşekkür ettim'

''Oyuncular şu anda gayet sessizler. Ben kendilerine teşekkür ettim yaptıları için. Kendimizi suçlu hissetmemiz gereken bir şeyin olmadığını ifade ettim. Birlikte kazanıp, birlikte kaybettiğimizi ifade ettim. Başları dik bir şekilde yürüyebileceklerini ifade ettim. Böyle bir akşamı yaşamamın büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim.''





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'İtalya'yı tebrik etmek lazım'

''İtalya'yı tebrik etmek lazım. Çok akıcı bir oyun oynadılar. Oyunda üstündüler.''

'Gurur duyuyorum'

''Oyuncular başarılı olduklarını düşünmeleri gerekir. Tarih yazdılar. İlk yarıda çok iyi oynadılar. Fakat sonucunda topa yeterince hakim olamadık. Bu da daha fazla baskıya davet çıkardı. Derinlemesine analiz etme vaktimiz şimdi değil. Bu akşam için ben oyuncularımın yaptıklarıyla gurur duyuyorum.''