Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıkladığı Gareth Bale, Jiangsu Suning kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitmiş ancak transfer son anda suya düşmüştü. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Jonathan Barnett, söz konusu süreçte yaşananları ESPN'e verdiği demeçte anlattı.

Transfere Bale'in ailesinin engel olduğuna yönelik iddiaların tamamı ile asılsız olduğunun altını çizen Barnett, "Real Madrid yönetimi son anda karar değiştirdi. Yaşananların tek nedeni bu." ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü futbolcunun bundan sonra geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler