İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in süperstarı Gareth Bale ve Emma Rhys-Jones çifti geçtiğimiz yaz Tuscany’deki Vincigliata Kalesi’nde evlenmeyi planlamış ancak Emma’nın hapiste olan babası ve tehditler yüzünden düğün ertelenmişti.

Yeniden dünya evine girmeyi planlayan Galli süperstar, Tagomago’da SAS Komandoları’nın koruyacağı küçük bir adada bu yaz evlenecek.

29 yaşındaki futbolcu, adayı haftalığı 130 bin Sterlin’den (900 bin TL) kiralayacak, 150 kişinin davetli olacağı organizasyonda giriş-çıkışlar, özel botlar ve helikopterlerle gerçekleştirilecek.