Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Galler Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve Milli aradan sakatlanmış bir şekilde dönen Gareth Bale'e, Real Madrid taraftarları tepki gösterdi.

Mirror'da yer alan habere göre Milli aranın ardından Real Madrid antrenman tesislerine giden Gareth Bale, tesislere giriş yaparken taraftarların sert tepkilerine maruz kaldı. Eflatun Beyazlı takımın bir grup taraftarı, Bale'e küfürlü tepki gösterdi.

Bale'in sakatlığı nedeniyle 3 ile 4 hafta arası forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon Real Madrid forması ile yalnızca 3 maça çıkan Gareth Bale'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



