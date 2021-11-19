MENÜ

Gareth Bale'e Real Madrid taraftarından şok tepki

Real Madrid taraftarları, bu sezon sakatlıklarla boğuşan Gareth Bale'e tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu kulübün antrenman tesislerine girerken bir grup taraftarın küfürlü tepkisine maruz kaldı.

19 Kasım 2021, Cuma 19:40 Son Güncelleme:
- A +
Gareth Bale'e Real Madrid taraftarından şok tepki

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Galler Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve Milli aradan sakatlanmış bir şekilde dönen Gareth Bale'e, Real Madrid taraftarları tepki gösterdi.

Mirror'da yer alan habere göre Milli aranın ardından Real Madrid antrenman tesislerine giden Gareth Bale, tesislere giriş yaparken taraftarların sert tepkilerine maruz kaldı. Eflatun Beyazlı takımın bir grup taraftarı, Bale'e küfürlü tepki gösterdi.

Bale'in sakatlığı nedeniyle 3 ile 4 hafta arası forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon Real Madrid forması ile yalnızca 3 maça çıkan Gareth Bale'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

İlgili Haberler
Türkiye, FIFA dünya klasmanında 37. sıraya yükseldi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...