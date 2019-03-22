Beşiktaş'ta yediği hatalı gollerle büyük tartışma konusu olan ve son olarak da Siyah Beyazlı kulübü 4 aydır maaşını alamadığı için FIFA'ya şikayet eden Alman file bekçisi Loris Karius hakkında bir yorum da Gareth Bale'den geldi. Real Madrid'in Galli yıldızı, BT Sport'a yaptığı açıklamada Kiev'de oynanan ve Liverpool'u 3-1 yendikleri Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuşurken Karius'un o maçta yediği hatalı golleri de yorumladı.

O gece 25 yaşındaki eldivenin koruduğu kaleyi 2 gol birden atan Bale, "Karius için üzgün değilim. Çünkü aynı hatayı biz yapsaydık eminim ki onlar da bizim için üzülmezdi." ifadelerini kullanırken sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Açıkçası Karius adına şanssız bir maçtı. Harika bir gece geçirmediği kesin. Ancak normal şartlarda da ilk golümü kurtarabileceğini düşünmüyorum."

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler