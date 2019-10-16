Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Real Madrid, hafta sonunda Gareth Bale ve Luka Modric'in sakatlıklarıyla sarsılmıştı. İki yıldız futbolcu, Galler ile Hırvatistan EURO 2020 elemelerinde 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanması, adeta revire dönen İspanyol ekibinde moralleri iyice bozmuştu.

La Liga devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise iki futbolcunun dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştığı ifade edildi. Sırasıyla Real Mallorca, Galatasaray ve Barcelona ile karşılaşacağı zorlu bir viraja girmeye hazırlanan Real'de Bale ve Modric'in bu mücadelelerde takımdaki yerini alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler