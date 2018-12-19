Gareth Bale Real Madrid'i finale taşıdı

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda İspanya ekibi Real Madrid, Japonya temsilcisi Kashima Antlers’i Bale'nin hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta 3-1 yenerek finale yükseldi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 21:40 Son Güncelleme:
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Gareth Bale Real Madrid'i finale taşıdı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi’nin kazananı Kashima Antlers karşılaştı.

Abu Dabi’deki Zayed Sports City Stadı’nda oynanan müsabakada Real Madrid, 44, 53 ve 55. dakikalarda Gareth Bale’in attığı gollerle 3-1 galip gelerek turnuvada üst üste 3. kez finale çıktı. Mücadelede Kashima Antlers’in tek golü, 78. dakikada Shoma Doi’den geldi.

Real Madrid, turnuvanın 22 Aralık’ta oynanacak finalinde BAE ekibi El Ayn ile karşılaşacak.

Gareth Bale; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından 3 farklı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu. Bale ayrıca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hat-trick yapan 4. oyuncu oldu.

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