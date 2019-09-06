Real Madrid'in yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği Gareth Bale, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Bale, "Burada günah keçisi ilan edildim ve bu konuda adil davranıldığından şüphelerim var. Geçen sezonun sonuna doğru sadece ben değil, takım da zor zamanlar geçirdi. Yeni sezonda Real Madrid forması giymekten çok mutlu olduğumu söyleyemem, ancak ben profesyonelim ve hem kulübüm, hem de milli takım için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu kargaşanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumu, Real Madrid ile benim aramda konuşarak çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane yaz transfer dönemi sırasında, Gareth Bale'ın takımdan ayrılmasını beklediğini söylemişti. Galli futbolcunun, İspanyol deviyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sky Sports