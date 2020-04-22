Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, bu dönemde yüksek bir teklif alamayacağı için takımından ayrılmayı düşünmüyor.

The Sun'a göre Real Madrid ve Zidane da şu aşamada onun kalmasından yana bir görüş belirtiliyorlar.

Real Madrid'in 500 milyon Pound'luk Santiago Bernabeu'yu yeniden yapılandırma çalışmaları ve corona virüs salgınının ekonomik sıkıntıları göz önüne alındığında kadroya flaş bir takviye yapmak zor gözüküyor ve bu durumda da Bale gibi bir ismi kaybetmeye çok sıcak bakmıyorlar.

Bale'in İspanyol devinden haftada aldığı 650.000 Pound'luk ücreti herhangi bir Premier Lig ekibinin karşılayamayacağı belirtiliyor.