Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında evinde Alaves'i Karim Benzema ve Marco Asensio'nun golleriyle2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetini alan Madrid ekibi, Barcelona ile aradaki 4 puan farkı korudu, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Real Madrid'de eleştiri oklarının hedefindeki isim Gareth Bale, Alaves maçındaki hareketi nedeniyle taraftarların sert tepkisini çekti.

Galli yıldız, yedek başladığı maçta Zidane'nın yaptığı 5 değişiklikte de kendine şans bulamadı. 5. oyuncu değişikliği sırasında Bale, 90. dakikada Zidane'ın genç oyuncu Brahim Diaz tercihinden sonra hayal kırıklığına uğradı ve gülümsedi. 31 yaşındaki oyuncu, maçın kalan bölümünde ise takımını izlemeyi tercih etmedi ve tribünde maskesiyle gözlerini kapatarak uyudu.

Gareth Bale’in bu hareketi, taraftarlarla arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Real Madrid taraftarları, yıldız futbolcuyu sert bir dille eleştirdi.

Real Madrid taraftarlarının bir çoğu, sosyal medyada videonun paylaşılmasından ardından, Gareth Bale’e yılda 15 milyon Euro’yu yedek kulübesinde uyuması için vermediklerini, yıldız futbolcunun kenarda bu tür hareketler yerine, saha içinde takıma katkı sağlamasını beklediklerini belirttiler.

İngiliz ekibi Tottenham’dan 2013 yılında 101 milyon Euro ödenerek alınan Gareth Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.