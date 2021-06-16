Gareth Bale: İyi bir karakter ortaya koyduk

EURO 2020 A Grubu'nda milli takımımızı mağlup eden Galler'de yıldız futbolcu Gareth Bale, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Bale maçla ilgili, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bugün sonuna kadar mücadele ettik. Penaltı kaçırdım ama devam ederek iyi bir karakter ortaya koyduğumu hissediyorum. İkinci gol de pastanın üzerindeki krema oldu" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti. Bale'ın vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı çıkmıştı.