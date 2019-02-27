Gareth Bale hakkındaki karar açıklandı!

Real Madrid'in La Liga'nın 23. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'i 3-1 yendiği maça Gareth Bale'in yaptığı el hareketi damgasını vurmuştu.

Takımının maçtaki son sayısını kaydeden Galli yıldızın gol sonrası sevinirken yaptığı hareket nedeniyle 12 maça kadar ceza alabileceği gündeme gelmişti.

Konuyu görüşmek üzere toplanan İspanya Futbol Federasyonu ise bugün açıkladığı kararında 29 yaşındaki yıldız isme ceza vermeme kararı aldı.

Yapılan açıklamada Bale'in rakip takım taraftarlarını hedef aldığına yönelik kesin bir kanıt olmadığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler