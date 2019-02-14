Gareth Bale 12 maç ceza alabilir!

Real Madrid'in Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının son golünü atan Gareth Bale'in tribünlere yaptığı el hareketi çok konuşulmuştu. Galli yıldız, ciddi bir yaptırımla karşılaşabilir.

14 Şubat 2019, Perşembe 16:43
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Gareth Bale 12 maç ceza alabilir!

La Liga'da Real Madrid'in Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Gareth Bale'in tribünlere yaptığı el hareketi çok konuşulmuştu.

Galli yıldızın tepki çeken bu hareketinin ardından İspanya Futbol Federasyonu tarafından ciddi bir yaptırımla karşılaşabileceği ortaya çıktı. Nitekim kurallara göre rakip takıp futbolcularını ya da taraftarlarını küçük düşürücü her sevinç disiplin ihlali olarak kabul görüyor.

Eğer federasyon, Bale'in rakip takım taraftarlarını kin ve düşmanlığa sevk ettiğini düşünürse yıldız isme 4 ila 12 maçtan men edebilecek. Tersi durumda ise alınacak ceza, 1 ile 3 maç arasında olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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