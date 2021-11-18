Gamze işlemi ile gülüşünüzü derinleştirin!

Gamzeler genellikle yüzde olmak üzere burun kenarındaki kısa kasların sebebiyle doğuştan oluşmaktadır. Bir kusur gibi görünse de, insanlara sempatisini artırdığı için son zamanlarda kişilerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Estetik işlemi sırasında yanak kas dokusunun işlevini yavaşlatma işlemi gerçekleştirilir ve böylece kas işlevini yerine getiremez. Bu nedenle istenilen bölgede gamze çukurları oluşur. Günümüzde kadınlar için oldukça popüler bir cerrahi yöntem olan gamze estetiği erkeklere de yaygın olarak uygulanmaktadır. Kadınlar genellikle yanak bölgesindeki gamzeleri tercih etse de erkekler çenedeki gamzeleri tercih eder. Ayrıca beldeki gamzeler de oldukça popülerdir.

15 dakika içerisinde sizin de gamzeniz olabilir

15 dakikalık işlem sonrası sempati ve çekiciliği artıran gamzeler görünebilir. Sadece gülünce fark edilen gamzelere ek olarak yüzde her zaman dikkat çeken gamzelerin oluşması ise ortalama 1 saat sürer. Bu kozmetik cerrahide lokal anestezi kullanır. Hasta ve doktorun gamzelerin tam yerini birlikte belirlemesi önemlidir. Ağzın içinden bir parça alınır ve o bölgede bir çöküntü yaratılır. Dikişin ardında gamze görünümüne kavuşulur. İşlem sonrası dönemde kişilerin yumuşak gıda tercihi oldukça önemlidir. 7 gün süren morluklar ve ilk iki gün ağrı hissedilmesi beklenen durumlardır.

Başarılı sonuç için uzman seçimi önemli

Gamze estetiği operasyonları yapılırken belirli bir kısıtlama yoktur. Dileyen herkes bu işlemi gerçekleştirebilir. Ameliyattan sonra kişi gamzelerinden memnun değilse veya bir süre sonra sıkılırsa ameliyatı tekrar yapıp eski haline dönebilir. Gamzeleri almak, onları oluşturmak kadar basittir. Her cerrahi operasyon gibi bu tür plastik cerrahinin de belli riskleri vardır. Ameliyattan sonra enfeksiyon riski vardır ancak ilaçla kısa sürede tedavi edilebilir. Ameliyat sonrası ağrı ve şişlik beklenen yan etkilerdir.

Estetik gamze ameliyatı yapmaya karar vermeden önce bir cerraha danışmalısınız. Bu küçük bir operasyon gibi görünse de kulaktan dolma bilgilere göre doktor seçimi kişisel sağlık açısından riskli bir durumdur. Doktor seçiminde bir diğer önemli nokta ise doktor ve hastanın birbirini anlayabilmesidir. Hasta nasıl bir estetik istediğini anlatırken doktorun da hastaya uygun olup olmadığına bakmaksızın diğer süreçleri iyi iletebilmesi gerekir.