Gaming İstanbul için geri sayım

Oyun dünyasının heyecanla beklediği Gaming İstanbul Fuarı, 31 Ocak 2019 – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncü kez gerçekleştirilecek.

Toplam 18 bin 470 metrekare açık ve kapalı alanda yapılacak fuar, dünya devi oyun şirketlerinin stantları, oyun ve cosplay turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro oyun alanının yanı sıra, oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve hâlihazırda sektörde çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Gaming İstanbul hakkında Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek şöyle konuştu: “Türkiye’de oyunlar ülkemizde her kesim tarafından büyük ilgi görüyor ama kadın mobil oyuncu sayısı erkeklerden daha yüksek. 30 milyondan fazla oyuncunun bulunduğu Türkiye’de 13 milyon kişi oyunlara para harcıyor.”

DHA