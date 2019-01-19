Gaming İstanbul, 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde 4. kez düzenlenecek

Biletleri internet üzerinden indirimli satılan Gaming İstanbul’da yeni oyunlar tanıtılırken, eğlenceli ve inovatif cihazlar görücüye çıkacak ve birbirinden renkli, ödüllü turnuvalarla heyecan doruğa çıkacak .

Gaming İstanbul, oyun severlerin olduğu kadar oyun profesyonellerinin de buluşma noktası. Meşhur oyunların geliştiricileri seminerler verirken, oyun dünyasında kariyer fırsatları arayanlar bir araya gelecek ve fuar, yerli oyun ihracatına da köprü vazifesi görecek Oyun dünyasının heyecanla beklediği Gaming İstanbul Fuarı, 31 Ocak 2019 – 3 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük gösteri merkezi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncü kez gerçekleştirilecek.

Toplam 18 bin 470 metrekare açık ve kapalı alanda yapılacak fuar, dünya devi oyun şirketlerinin stantları, ödüllü oyun ve cosplay turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro oyun alanının yanı sıra, oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve hâlihazırda sektörde çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Gaming İstanbul’un ‘Destansı Sponsor’u Hepsiburada olurken, Playstation, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, XDRIVE, 13 Aksesuar, Aral gibi şirketler de fuarda yer alacak.

Katılımda kadın rekoru

Önceki yıllarda yüzde 28’lik katılımcı oranıyla dünyadaki benzer fuarlardan ayrılan Gaming İstanbul hakkında Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek şöyle konuştu: “Türkiye’de oyunlar ülkemizde her kesim tarafından büyük ilgi görüyor ama kadın mobil oyuncu sayısı erkeklerden daha yüksek. 30 milyondan fazla oyuncunun bulunduğu Türkiye’de 13 milyon kişi oyunlara para harcıyor. Önceki yıllarda yüzde 28’lik kadın katılımcı oranıyla dünyadaki benzer fuarlar arasından ayrıldık. Hatta bu dünyadaki hiçbir oyun fuarında olmayan bir istatistik.”

Milyonlarca Türk hayranıyla buluşacak

Meşhur battle royale oyunu Fortnite’ın yapımcısı Epic Games, fuardaki dev standıyla Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen en büyük oyun etkinliklerinden birisine ev sahipliği yapacak. Stantta ödüllü turnuvalar, profesyonel Fornite dans gösterileri ve amatör dans yarışmaları, Fortnite cosplay gösterileri ve yarışması yapılacak ve ziyaretçilere verilecek hediyeler arasında özel oyun içi Patlayan Llama Spreyi de yer alacak.

Kazananlara toplam 10 bin TL ödül dağıtacak

Oyun ve kurgu karakterlerin kostümlü ve makyajlı eşlerini yaratan cosplay fenomeni, oyun kültüründe önemli bir yere sahip. 2 Şubat Cumartesi günü saat 16:00’da Fortnite standında gerçekleşecek cosplay yarışmasının birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananlarını aralarında Ceyda Doğan Karaş ve Mete Özbey’in (Easter Gamers) de bulunduğu jüri belirleyecek.

GIST’e özel oyun içi hediye

GAMING İSTANBUL’da Fortnite standına gelenleri bunların dışında birçok hediye bekliyor. Ziyaretçilere dağıtılacak kartlar, üç farklı alanda (ana sahne, deneme ve fotoğraf çekim alanları) damgalanarak doldurulabilecek. Üç alanı da ziyaret edenler özel oyun içi Patlayan Llama Spreyi’ne ücretsiz sahip olabilecekler.

Fortnite’ın meşhur dansları da ziyaretçilere hediye kazandıracak. Fortnite dans figürlerini sergileyen profesyonel dansçıların bulunduğu stantta, anlık yarışmalar düzenlenerek en iyilere GAMING İSTANBUL için özel hazırlanan Fortnite tişörtlerinden hediye edilecek.

Girişimcilere ücretsiz stant

Oyun dünyasının yeni gözdesi olan bağımsız oyunlar, ülkemizde de büyümeye devam ediyor.

Gaming İstanbul, bugüne dek hiç yatırım almamış, belli bir büyüklüğün altındaki bağımsız oyun şirketlerine özel destek vermeye bu yıl da devam ederken, GIST Bağımsız Geliştirici Ödülleri de bu yıl ilk kez düzenlenecek. Oyun dünyasının farklı disiplinlerden profesyonellerini her yıl düzenlenen geliştirici konferansı ile buluşturan Gaming İstanbul, iş ağlarını genişletmek isteyenler kadar yatırım bulmak isteyenler için de doğru adres olacak.



