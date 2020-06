Gaming in Turkey ve INNOFUN ile Çin’in devasa oyun pazarına girildi

Dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricilerine Çin’de oyunlarını pazarlama imkanı sunan INNOFUN ile Türkiye’nin Espor ve Oyun Ajansı Gaming in Turkey iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Oyun dünyası gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor ve bununla birlikte rekabet artıyor. Oyun geliştiricilerinin oyunlarını pazarlamaları adına, kendi ülkeleri dışında farklı ülkelerde seslerini duyurmaları gerekiyor. Bu noktada 10 yılı aşkın süredir oyun dünyasında deneyimleri ile sesini duyuran ve 825 milyonu aşkın oyuncu kitlesini hedefleyen INNOFUN devreye giriyor. Gaming in Turkey ve INNOFUN iş birliği ile oyun geliştiriciler, Asya oyun sektörünün en büyük pazarı olan Çin’de oyun mağazalarında mobil oyunlarla milyonlarca oyuncuya ulaşma imkanı sunuyor. INNOFUN, oyun geliştiricilerine Çin’de oyunlarını piyasaya sürmek için birçok avantaj sağlıyor. Sağladığı olanaklar ile oyunların Çin’in büyük nüfusu ile buluşup, popülerliklerini duyurmaları için hizmet veriyor Oyunların bu güzel yolculuğa çıkması adına Gaming in Turkey INNOFUN ile birlikte Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin sesi olacak.

Oyuncu kitlesi olarak dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Asya’nın en büyük pazarına sahip olan Çin, 33,2 milyar dolarlık oyun sektörü cirosuyla aynı zamanda dünyanın da en büyük pazarlarından biridir. INNOFUN ve Gaming in Turkey iş birliği kapsamında Türkiye’deki oyun geliştiricileri de artık oyunlarını Çin pazarında yayınlayıp, milyonlarca oyuncuya ve ciroya ulaşabilecek. Bu anlaşma kapsamında oyunlarını Çin oyun pazarında yayınlamak isteyenler, birden fazla mağazada yer alma, INNOFUN & Gaming in Turkey ile yayınlanma, gerekli her türlü devlet izinlerinin halledilmesi, deneyim paylaşımı ve 360 derece pazarlama olanaklarından yararlanabilecek.

Çeşitli mağaza seçenekleri ile büyük kitlelere ulaşma imkanı

10 yılı aşkın süredir Çin oyun sektörü deneyimine sahip INNOFUN ile 12 yılı aşkın süredir Türkiye oyun sektörü deneyimine sahip Gaming in Turkey’nin yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye’deki oyun geliştiricilerine Çin’de oyunlarını yayınlama ve 360 derece pazarlama hizmeti sunuluyor. Bu yayın kanalları arasında çok büyük markalar olan Wechat, QQ, Baidu, TikTok, Toutiao, Huawei, VIVO ve Xiaomi’nin mağazaları yer alıyor. Geniş kitleye sahip mağazalar ile Gaming in Turkey ve INNOFUN oyunlarınızı aylık 50 milyon kullanıcıyı kapsayan mağazalar ile buluşturacak.

Kolay entegre olanakları ile geliştiricilere Çin’de oyunlarını yayınlama ve reklamlarını yapma olanağı sunan INNOFUN, bununla birlikte platforma dahil olan geliştiricilere, sosyal medya yönetimi, yerelleştirme, kullanıcı iletişimi, raporlama gibi birçok hizmet sunuyor. Bu hizmetler INNOFUN kapsamında ikiye ayrılarak kullanıcılara veriliyor. Ücretsiz paketi kullanan kullanıcılar, ödemelerini kendi para birimlerine göre her ay almaya devam edebiliyor. Bunun yanı sıra oyunlara özel resmi bir internet sitesi, reklam planlaması, veri analizleri, doğru oyuncu kitlesine ulaşabilme, vergiler konusundaki destekler ile hizmet veriliyor. Premium paketi kullanan kullanıcılar ise tüm bunlara ek olarak etkinlik organizasyonu, video içerik hazırlanması, yerelleştirme, müşteri servisi gibi birçok olanaktan da faydalanabiliyor.

Hem mobil hem de tarayıcı oyunlara hizmet veren INNOFUN, odak noktası olarak geliştiricilerin oyunlarının ömrünü uzatmayı seçiyor. Birçok geliştiriciye oyunlarının nasıl pazarlanması gerektiğini gösterirken onlara Çin’de bulunan büyük bir hedef kitleye ulaşma şansı veriyor.

Oyununuz çok dilli versiyonu ile tüm dünyaya yayılsın

INNOFUN’ın geliştiricilere sağladığı en etkili olanaklardan biri yerelleştirme hizmeti oluyor. Çin gibi nüfusu fazla olan bir ülkede oyunlara yerelleştirme hizmeti sunarak büyük bir kitleye yayılmasını sağlıyor. Geliştiriciler, zaman kaybetmeden oyunlarını bu hedef kitleye sunarak kısa zamanda etkili bir geri dönüş alabiliyor. Aynı zamanda INNOFUN, bu şekilde oyunların kalitesini büyük bir kitleye duyurarak onların büyük firmalar tarafından keşfedilmesini de sağlıyor.

Espor ve Oyun Ajansı Gaming in Turkey ile yapılan anlaşma kapsamında, Türkiye’deki oyun geliştiriciler artık INNOFUN’a daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Tüm bu avantajlardan yararlanmak isteyen şirketler Gaming in Turkey ile iletişime geçerek, oyunlarını Çin’de piyasaya sürme şansı yakalayabilir.