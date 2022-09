Gaming in Turkey, fuarda Türkiye’yi dünyaya tanıttı

Oyun tutkunlarının dikkatle takip ettiği oyun fuarı gamescom 2022, pandemiden sonra bu yıl ilk kez yüz yüze olarak Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşti. Etkinlik dünyanın dört bir yanından gelen 265 binden fazla oyun tutkunu ziyaretçiyi ağırladı. gamescom 2022’ye 53 farklı ülkede oyun dünyasına hizmet eden bin 100 farklı marka katıldı.

Fuar boyunca Türkiye’deki oyun faaliyetlerini ve gelişmeleri dünyaya tanıtmak üzere etkinliğe katılan Gaming in Turkey, farklı ülkelerden markalarla bir araya gelerek Türkiye’deki oyun ve espor faaliyetlerinin gelişimine yönelik iş birliklerine imza attı.

Fuar milyonlar tarafından takip edildi

Fuarın açılışı daha önce olduğu gibi bu sene de Opening Night Live Show ile gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanında canlı olarak yayınlanan şovda, birçok oyun ilk kez gamescom aracılığı ile oyunculara tanıtıldı. Sonic Frontiers, Dune: Awakening, Lies of P, Gotham Knights, Lords of the Fallen, Hogwarts Legacy ve The Outlast Trials gibi oyunların öne çıktığı şov, dünyada 12 milyon izleyici tarafından takip edildi. Opening Night Live Show yayına başlamasından 10 dakika sonra Twitter dünya trendlerinde ve Twitch’te 1 numara oldu.

Yayınlar Türkçe olarak yapıldı

gamescom’un Türkiye partneri Gaming in Turkey ile iş birliği sayesinde şov, sevilen isimlerin yayınları üzerinden Türkçe olarak yayınlandı. Turgut “turgutuc” Uç, Batuhan “Videoyun” Bozkan ve Volkan “grimnax” Yıldız’ın yayınları 70 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. gamescom 2022 hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak büyük ilgi gördü. Çevrimiçi şovları 130 milyondan fazla görüntülenme alan gamescom 2022, etkinliğin 2023’te gerçekleşeceği tarihi de şimdiden duyurdu. gamescom 2023 yılında 22-27 Ağustos tarihleri arasında tüm oyun dünyasının gözlerini üzerine çevirmek için geri dönecek.