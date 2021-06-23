gamescom 2021, bu yıl ikinci kez Gaming in Turkey ve gamescom partnerliği ile Türkçe olarak yayınlanacak. gamescom 2021 bu yıl da tamamen ücretsiz ve dijital olarak gerçekleştirilecek. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Opening Night Live, bu yıl da başlangıç fitilini ateşleyip 25 Ağustos 2021 tarihinde gamescom 2021’i başlatacak şov olacak. Geçtiğimiz yılki organizasyonun şovlarından olan gamescom studio ve gamescom: Awesome Indies gibi şovlar izleyenlerle buluşacak. Bağımsız oyun yapımcılarını sponsorlarla buluşturmak için özel organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

gamescom 2021 şimdi daha farklı

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak izleyicileri daha da aktif bir şekilde organizasyona dahil etmek isteyen gamescom bu yıl çeşitli etkinlikler de düzenleyecek. gamescom epix olarak adlandırılan bu organizasyonda yayınlanan çeşitli içeriklerle izleyicilerin gamescom ile interaktif bir şekilde iletişim halinde olmaları sağlanacak. İzleyiciler gamescom’un açılış gününde açıklanmak üzere devasa bir kasada gizlenen büyük ödülleri kazanmak için sosyal medya etkinlikleri ile puanlar toplayacak. Ayrıca organizasyona özel kısa süreliğine geçerli oyun dünyasına yönelik indirim ve fırsatlar da duyurulacak.

Türkiye’deki yayınların sunumunu, yüz binlerin severek takip ettiği oyun ve espor dünyasından sürpriz isimler gerçekleştirecek. Tüm dünyadaki oyun severler ile birlikte bu heyecana tamamen ücretsiz ve Türkçe ortak olmak için takvimlerinizi işaretlemeyi unutmayın!

Geçen yıl etkinliği 400 bin kişi izledi

Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz yıl da online düzenlenen gamescom 2020, pandemi gölgesinden sıyrılmayı başararak oyun severlerden büyük ilgi gördü. Dünyanın her yerinden oyuncu ve oyun tutkunlarının katılımına açık olan gamescom 2020 tamamen dijital ve ücretsiz olarak gerçekleşti. Ülkemizde de oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey’in gamescom ile yaptığı partnerlik anlaşması sayesinde organizasyonun tamamı, canlı ve Türkçe olarak yayınlandı.

3 gün süren etkinlikte Gaming in Turkey partnerliği kapsamında Türkiye’deki izleyiciler şovu Pinti Panda, Can Sungur, wtcN, Eren Aktan, Toqtir ve Videoyun gibi sevilen isimlerin yorumları ve sunumlarıyla tamamen Türkçe olarak izledi. Oyun dünyasının sevilen isimleri farklı canlı yayın platformları üzerinden gerçekleştirdikleri yayınlarla 400 binden fazla kişiye ulaştı.

Aynı zamanda Türkiye’deki organizasyon büyük bir bağış kampanyasına da ev sahipliği yaptı. Türk yayıncılar gamescom 2020 boyunca “Make a Wish” derneğini tanıtarak insanları bağış yapmaya yönlendirdi. gamescom 2020’yi takip eden izleyiciler, hem sevdikleri içerik üreticileri ile şovun keyfini çıkardı, hem de şov esnasındaki bağışları ile çocuklara umut oldu.