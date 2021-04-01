Gamify Nisan 2021 turnuva takvimi açıklandı

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Cezbeden ödül havuzunun yanı sıra bu ay turnuva sponsoru olan oyun dünyası devlerinin özel ödülleri de başarılı oyuncularla buluşacak.

Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Nisan ayı turnuva takvimini yayınladı. Ayın 12 farklı gününde 20 farklı turnuva ile oyuncuları sürükleyici bir serüvene çıkaracak Gamify, Nisan 2021 döneminde de hem mobil hem PC oyuncularına hitap edecek bir turnuva takvimi ile geliyor.

Gamify Nisan takviminde PUBG Mobile, VALORANT, Garena Free Fire, Kafa Topu 2, Teamfight Tactics, League of Legends, League of Legends Wild Rift, Mobile Legends Bang Bang, Rocket League, Fortnite, ZULA ve satranç turnuvaları yer alıyor. Oyun dünyasının dev şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleşecek Gamify Nisan turnuvaları 23.000 TL’yi aşan ödül havuzunun yanında sponsor ödüllerini de oyuncularla buluşturacak.