Gamify Mayıs 2021 turnuva takvimi açıklandı

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Cezbeden ödül havuzunun yanı sıra bu ay turnuva sponsoru olan oyun dünyası devlerinin sürpriz ödülleri de başarılı oyuncularla buluşacak.

Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Nisan ayı turnuva takvimini yayınladı. Mayıs ayında 8 farklı günde gerçekleşecek Gamify etkinlikleri oyunculara toplam 8.000 TL’lik ödül dağıtacak. Solo, Squad ve 5v5 gibi farklı formatlarda düzenlenecek turnuvalar, sürpriz sponsor ödülleriyle de heyecanı ikiye katlayacak.

Gamify Mayıs ayı turnuva takvimi şöyle:

• 01.05.2021 Cumartesi: PUBG SQUAD

• 02.05.2021 Pazar: VALORANT

• 07.05.2021 Cuma: Teamfight Tactics

• 08.05.2021 Cumartesi: Free Fire

• 09.05.2021 Pazar: Fortnite

• 28.05.2021 Cuma: Rocket League

• 29.05.2021 Cumartesi: PUBG Mobile

• 30.05.2021 Pazar: Fortnite