Gamescom 2020’nin Resmi Partneri “Gaming in Turkey”

Gaming in Turkey, gamescom 2020'nin resmi partneri oldu. Oyun ve espor ajansı ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye'deki influencerlar, gamescom şovlarını Türkçe sunacak ve yayınlar esnasında toplanan bağışlar, Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlanacak. Aynı zamanda, gamescom 2020'nin oyun dünyasına dijital olarak tanıtılmasıyla, Türkiye'deki izleyiciler bu iş birliği sayesinde şovları tamamını Türkçe olarak izleyebilecek.

Türkiye’deki izleyicilerde bu iş birliği kapsamında, sergilenecek şovları sevdikleri isimlerin sunumlarıyla izleyebilecek. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Açılış Gecesi Yayını ve 27 Ağustos 2020 tarihinde gamescom 2020'yi başlatacak şov olacak.

Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, yapılan iş birliği hakkında “Ekip olarak, oyun dünyasının geleneksel ve beklenen fuarının bu yıl dijital platformlarda yer almasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepimiz için çok farklı bir deneyim olacak. gamescom 2020 ile partnerliğimizin bir parçası olan Türkiye’deki yayınlarımızın tüm gelirlerini Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlama fikrimizi kabul eden gamescom ekibine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgisayar ve video oyunları için dünyanın en büyük etkinliği olan gamescom, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe Ubisoft, EA Games, Xbox, ESL, Activision Blizzard, Bethesda gibi birçok uluslararası şirketin katılacağı açıklandı. gamescom 2020 ile ilgili birçok yeni satışa sunulacak oyun, oynanabilir demo haberleri ve sürprizleri ile 27 ila 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gamescom 2020 hakkında daha fazla bilgi için gamescom.global ve gaminginturkey.com/en/gamescom-global-2020/ adresini ziyaret edebilirsiniz.