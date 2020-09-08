gamescom 2020 heyecanı Türkiye’de büyük ilgi gördü

Pandemi nedeniyle bu sene offline olarak gerçekleştirilemeyen gamescom, dijital olarak sevenleriyle buluştu. 3 gün süren etkinlikte Gaming in Turkey partnerliği kapsamında Türkiye’deki izleyiciler şovu sevdiği isimlerden tamamen Türkçe olarak izledi. Bu isimler arasında Pinti Panda, Can Sungur, wtcN, Eren Aktan, Toqtir ve Videoyun yer aldı. Farklı canlı yayın platformlarından birçok izleyici ile buluşan oyun dünyasının sevilen isimleri 400 binden fazla kişiye ulaştı.

İzleyiciler, gamescom 2020’nin tadını şov boyunca sevdiği isimlerle çıkarırken aynı zamanda Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make A Wish Türkiye) destek olma şansı yakaladı. Yayıncılar gamescom boyunca Make a Wish derneğini tanıtarak insanları bağış yapmaya yönlendirdi. gamescom 2020’yi tamamen Türkçe izleyen izleyiciler, şov esnasındaki bağışları ile çocuklara umut oldu.

gamescom Awards 2020 sahiplerini buldu

gamescom 2020, 27 Ağustos 2020 tarihinde gamescom: Opening Night Live Pre ile başlangıç yaptı. İlerleyen saatlerde ve günlerde yer alan diğer şovlar arasında ise gamescom: Opening Night Live, gamescom: Daily Show, gamescom: Awesome Indies, gamescom: Studio ve gamescom: Best of Show yer aldı. Türkiye’de ise bu şovların hepsi yayıncıların Türkçe yorumlarıyla izleyicilere sunuldu.

Canlı yayında gösterilen oyun tanıtım videoları da izleyicileri büyüledi. Bu oyunlar arasında Mafia 1 Remake, Call of Duty Black Ops Cold War, Dirt 5, Doom Eternal ve Star Wars: Squadrons gibi oyunların yeni tanıtım videoları yayınlandı. En fazla ilgi gören Game Awards 2020’de ise oyunlar kategorilerine göre ödüller aldı. “En İyi PC Oyunu”, “gamescom’un En İyisi” ve “En İyi RPG Oyunu” kategorilerinde ödül alan Cyberpunk 2077, geceye damgasını vurdu.