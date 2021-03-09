Oyun teknoloji ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, “Gamer’s Almanak 2020” ile oyun dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etme imkânı sunuyor. Logitech G tarafından oyun tutkunları için hazırlanan mikro sitede, 2020 yılı boyunca oyun dünyasında yaşanan önemli gelişmeler kronolojik bir kurguyla paylaşılıyor.

Ayrıca oyunların içeriğiyle ilgili yapılan soru-cevap bölümünün sonunda kullanıcılara en uygun olan karakter önerisi de sunuluyor.

Gamer’s Almanak 2020 içinde eğlenceli bir yolculuğa çıkmak isteyen oyun severler www.gamersalmanak.com adresi üzerinden siteyi ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. 2020 içerisinde piyasaya çıkan oyunların içeriği hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilirken, site içerisinde yer alan video izleme butonuna tıklayarak oyunları daha yakından inceleme fırsatı bulabiliyor.