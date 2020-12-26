Gamerbase Elite Invitational’da şampiyon Futbolist

Gamerbase ödül havuzu 10.000 Türk Lirası olan turnuva tamamlandı. Toplam 16 takımın katılım yaptığı Valorant etkinliğinde birinci takım 6.000 TL ile ödüllendirilecekti. AMD ve Aorus sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya katılan takımlar arasında Anatolia e-Sports, ANKA E-Sports, Beşiktaş Esports, Crew Esports, Dark Passage, Digital Athletics, fastPay Wildcats, Futbolist, Mod-Z eSports, Otherside eSport, Oxygen Esports, RARE Esports, Sangal Esports, Steel Tactics, Thatoc Esports ve ZeroZone yer aldı.

Harita Skorları ile Maç Sonuçları için: https://esporland.com

Yarı Finallerden Anatolia e-Sports’u mağlup eden Futbolist ve Sangal Esports’u mağlup eden Dark Passage Büyük Finallere yükseldi. Büyük Final karşılaşması en iyi 3 harita formatı ile yapıldı ve Futbolist harita kaybetmeden Elite İnvitational turnuvasının şampiyonu ve 6.000 TL para ödülünün sahibi oldu.