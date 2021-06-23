Gamer Arena’dan Haziran ayı içinde 2 büyük turnuva

17 farklı oyunda oyunculara hem düello formatında hem de düzenlediği turnuvalarla hizmet veren rekabetçi espor platformu olan Gamer Arena, haziran ayı içerisinde düzenleyeceği 2 büyük turnuvayı duyurdu. Zula ve PUBG Mobile oyunlarında düzenlenecek 2 turnuvanın toplam ödül havuzu ise 30.000 GA Coin yani 3.000 TL.

Turnuvaya dair bütün detaylar işe şu şekilde;

Gamer Arena Zula Turnuvası

26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlecek turnuvanın ödül havuzu 15.000 GA Coin yani 1.500 TL olarak duyuruldu. 5 kişilik takımlar halinde gerçekleşecek mücadelede, katılımcılar hem şampiyonluk unvanı hem de büyük ödül için sahne alacaklar. Turnuvanın final maçı 28 Haziran saat 20:00’da Gamer Arena’nın resmi Youtube kanalı Youtube/GamerArena adresinden canlı yayınlanacak. Bu linke tıklayarak doğrudan kanala gidebilirsiniz. Aynı zamanda bu linke tıklayarak sizde takımınızla beraber turnuvaya kayıt olabilir ve heyecanı en üst seviyede yaşayabilirsiniz.

Gamer Arena PUBG Mobile Turnuvası

28 haziran tarihinde başlayacak ve squad modunda (4 kişilik takımlar halinde) gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 15.000 GA Coin yani 1.500 TL olarak duyuruldu. Turnuvanın finali 30 haziran tarihinde gerçekleşecek ve final maçı Gamer Arena’nın resmi Nimo TV hesabı olan https://www.nimo.tv/gamerarena adresinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda bu linke tıklayarak sizde takımınızla beraber turnuvaya kayıt olabilir ve heyecanı en üst seviyede yaşayabilirsiniz.