Gamer Arena’da Aralık Ayı Turnuvaları Başlıyor!

Önce FIFA 21 heyecanı!

16 Aralık Çarşamba günü başlayacak FIFA 21 turnuvası 3 gün sürecek ve 18 Aralık Cuma günü final yapacak. 128 katılımcının şampiyonluk için mücadele edeceği turnuvada büyük ödül ise tam 15.000 GA Coin (1.500 TL) olacak.

Heyecan Valorant ile devam ediyor!

FIFA 21 turnuvasının hemen ardından ise 22 Aralık Salı günü Valorant turnuvası başlayacak ve büyük turnuva 24 Aralık Perşembe günü son bulacak. 64 takım (320 oyuncu) şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet içinde olacak. Dev turnuvanın ödül havuzu ise tam 20.000 GA (2.000 TL) Coin olarak açıklandı. Aynı zamanda turnuvanın final maçları https://www.twitch.tv/gamerarena_com adresinden canlı yayınlanacak.

2020 Yılının Kapanısı Zula’da!

Yılın son günleri yaklaşırken başlayacak Zula turnuvası 27 Aralık Pazar günü başlayacak ve 29 Aralık Salı günü son bulacak. Herkesin tek başına katılacağı turnuvada 128 oyuncu yılın son büyük turnuvasında şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvanın ödül havuzu ise toplamda 15.000 GA Coin (1.500 TL). Aynı zamanda turnuvanın final maçları https://www.twitch.tv/gamerarena_com adresinden canlı yayınlanacak.

Siz de bu turnuvalara katılmak veya düellolara katılarak hem eğlenmek hem de kazanmak isterseniz https://app.gamerarena.com/arena sitesini ziyaret edebilir ve siteye kayıt olarak 50 GA Coin ödülün sahibi olabilirsiniz.