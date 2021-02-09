Gamer Arena Şubat Ayı turnuva takvimi açıklandı

19 farklı oyunda 182.000+ kullanıcıya hem oyun heyecanını yaşama hem de ödüller kazanma imkanını sunan Gamer Arena, şubat ayı içerisinde ta 8 farklı oyunda Sıralama Turnuvası gerçekleştireceğini açıkladı. 8 farklı oyunda mücadele edecek tüm oyuncuları ise toplamda 37.500 GA Coin yani tam 3.750 TL’lik bir ödül havuzu bekliyor.

Sıralama Turnuvaları

Wild Rift: 10.02.2021 - 13.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvanın toplam ödül havuzu 5.000 GA coin ve bu tarihler arasında en çok düello kazanan 10 kullanıcı ödül kazanmış olacak.

Kafa Topu2: 09.02.2021 - 12.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek mobil platform oyununda toplam ödül havuzu 5.00 GA Coin. Belirlenen tarihler arasında en çok düello kazanan 10 oyuncuya ödül dağıtılmış olacak.

Basketbol Arena: 13.02.2021 - 16.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek bir başka mobil platform oyununda toplam ödül havuzu 5.000 GA Coin. 3 günlük süre boyunca en çok düello kazanan 10 oyuncu sıralamasına göre ödüllerin sahibi olacak.

Pubg Mobile: 17.02.2021 - 19.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek neredeyse tüm oyun severlerin oynadığı Pubg Mobile’da ödül havuzu 5.000 GA Coin. Bu tarihler arasında en çok düello kazanan ilk 10 kullanıcı ödül havuzundan sıralamalarına göre ödüllerin sahibi olacak.

Zula: 19.02.2021 - 20.02.2021 tarihleri arasında bilgisayar platformunda gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 5.000 GA Coin. Ödül havuzundan kendi payını almak içn kullanıcıların en çok düello kazanan 10 oyuncudan biri olması gerekiyor.

Valorant: 21.02.2021 - 23.02.2021 tarihleri arasında bir başka bilgisayar platformunda gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 5.000 GA Coin. En çok düello kazanan 10 kullanıcı ödül kazanmış olacak.

FIFA 21: 26.02.2021 - 28.02.2021 tarihleri arasında Playstation platformunda gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 5.000 GA Coin. Belirlenen tarihler arasında en çok düello kazanan 10 oyuncuya ödül dağıtılmış olacak.

Rocket League: 26.02.2021 - 28.02.2021 arihleri arasında bilgisayar platformunda gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 5.000 GA Coin. 2 günlük süre boyunca en çok düello kazanan 10 oyuncu sıralamasına göre ödüllerin sahibi olacak.