Gamer Arena Ağustos Ayı Discord Turnuvaları Açıklandı

280.000'den fazla kullanıcıya 21 farklı oyunda rekabetçi espor platformu olarak hizmet veren Gamer Arena, ağustos ayı içerisinde düzenlenecek 3 farklı Discord Turnuvası’nın detayları açıklandı. Turnuvaların toplamında 4.500 TL ödül katılımcıları beklerken bütün detaylar ise şu şekilde;

Zula Discord Turnuvası

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunlarından biri olan Zula oyununda gerçekleşecek turnuva 18 ağustos tarihinde başlayacak. 20 ağustos tarihinde final yapacak turnuvanın şampiyonu, Youtube/GamerArena kanalından canlı yayınlanacak maç ile belli olacak. Turnuvaya katılacak takımlar şampiyonluk ünvanının yanı sıra 15.000 GA Coin (1.500TL) ödül için de mücadele edecek.

Brawl Stars Discord Turnuvası

Mobile oyun alanında zirvede yer alan oyunlardan biri olan Brawl Stars oyunu için düzenlenecek turnuvanın son kayıt tarihi 18 Ağustos. 3v3 formatında gerçekleşecek turnuvanın ödül havuzu 15.000 GA Coin (1.500TL) Turnuvanın şampiyonu ise 20 ağustos tarihinde Youtube/GamerArena kanalından yapılacak canlı yayında belli olacak.

Pubg Mobile Discord Turnuvası

Dünyanın ve Türkiye’nin en çok oynanan oyunlarından biri olan Pubg Mobile oyununda katılımcıları 15.000 GA Coin (1.500TL) tutarında bir ödül havuzu bekliyor. 4’er kişilik takımların mücadele edeceği turnuvaya son kayıt tarihi 21 ağustos. Turnuvanın finali ise 23 ağustos tarihinde Nimo/GamerArena kanalından canlı yayınlanacak.