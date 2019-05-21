CoinDesk’te yer alan habere göre popüler TV dizisi Game of Thrones’ta “Bronn” rolü ile tanınan aktör Jerome Flynn, kendi kripto parasını çıkaran bir vegan yaşam tarzı projesinin danışma kuruluna katıldı.

VeganNation adındaki İsrail merkezli proje, %100 cruelty-free ürün ve hizmetlerin alışverişine olanak tanıyan bir platform aracılığı ile veganları destekleyen “tamamen işlevsel bir ekosistem” inşa ediyor.

Flynn konuyla ilgili olarak “Vegan Nation, vegan hayatını kolaylaştıran, daha ekonomik kılan, dünyayı ve her birimizin ruhunu iyileştiren uluslararası bir vegan ekonomisinin temelidir. VeganCoin birçok insanın vegan olmasına ve bu sayede ekolojik ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacak.” dedi.

VeganNation, planladığı merkeziyetsiz “vegan ekonomisi” dahilinde VeganCoin adı ile “izlenebilir” bir kripto para çıkarıyor. Proje, gıda ya da ürünlerin kökenini takip etmeyi, yüzde 100 vegan ve cruelty-free olup olmadıklarını doğrulamayı amaçlıyor. Ayrıca, hizmetlere bir ürün pazarı, sosyal platform ile iOS ve Android uygulamaları da eklenecek.

Game of Thrones’un Bronn’u, 35 yıldır vejeteryan. Aktör, aynı zamanda bir hayvan hakları aktivisti.