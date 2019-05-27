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  • Game of Thrones'un Jon Snow'u o sahnede kalakaldı!

Game of Thrones'un Jon Snow'u o sahnede kalakaldı!

Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington, dizinin finalinde Jon Snow'un Daenerys Targaryen'i öldürdüğü sahneyi okurken şaşkınlığını gizleyemeyerek öylece kalakaldı.

27 Mayıs 2019, Pazartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Game of Thrones'un Jon Snow'u o sahnede kalakaldı!

Geçtiğimiz hafta Game of Thrones final yapmıştı. Game of Thrones'un son sezonunun kamera arkası görüntülerinden oluşan belgesel 'Last Watch'ta oyuncuların üzüntüleri ve tepkileri gösterildi.

Son sezonun okuma provalarında oyuncuların en çok reaksiyon gösterdiği sahne ise Arya Stark'ın Night King'i öldürdüğü sahne oldu. Arya'nın Night King'i öldürdüğü sahne okunduğu an tüm oyuncular alkışlar ve çığlıklarla tezahürat yaptı.

Okuma provasında Kit Harington'ı hayrete düşüren bir sahne de Jon Snow'un Daenerys Targaryen'i öldürdüğü sahne oldu. Sahne okunduğunda şaşkınlığını gizleyemeyen Harrington, elini ağzına götürüp öylece kalakaldı.

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