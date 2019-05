Geçtiğimiz hafta Game of Thrones final yapmıştı. Game of Thrones'un son sezonunun kamera arkası görüntülerinden oluşan belgesel 'Last Watch'ta oyuncuların üzüntüleri ve tepkileri gösterildi.

Son sezonun okuma provalarında oyuncuların en çok reaksiyon gösterdiği sahne ise Arya Stark'ın Night King'i öldürdüğü sahne oldu. Arya'nın Night King'i öldürdüğü sahne okunduğu an tüm oyuncular alkışlar ve çığlıklarla tezahürat yaptı.

Okuma provasında Kit Harington'ı hayrete düşüren bir sahne de Jon Snow'un Daenerys Targaryen'i öldürdüğü sahne oldu. Sahne okunduğunda şaşkınlığını gizleyemeyen Harrington, elini ağzına götürüp öylece kalakaldı.