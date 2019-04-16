Game of Thrones’un en çok konuşulanları
Game of Thrones’un son sezonu başladı. Kitleleri ekrana kilitleyen efsane dizi, daha başlamadan Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini korurken bugüne dek hakkında 200 milyondan fazla tweet atılan dizi olarak inanması güç bir rekor kırdı.
Game of Thrones’un son sezonu başladı. Kitleleri ekrana kilitleyen efsane dizi, daha başlamadan Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini korurken bugüne dek hakkında 200 milyondan fazla tweet atılan dizi olarak inanması güç bir rekor kırdı. 7 sezonu geride bırakan dizinin bugüne dek Twitter’da en çok konuşulan bölümlerini, en fazla ses getiren anlarını ve hakkında en fazla tweet atılan karakterlerini sizi için derledik.
Dizinin en çok konuşulduğu günler:
7 Ağustos 2017 - The Dragon and The Wolf
24 Nisan 2016 - The Red Woman
16 Temmuz 2017 - Dragonstone
26 Haziran 2016 - The Winds of Winter
20 Ağustos 2017 - Beyond the Wall
19 Haziran 2016 - Battle of the Bastards
5 Mart 2019 - Season 8 Trailer Launch
7 Ağustos 2017 - The Spoils of War
14 Haziran 2015 - Mother’s Mercy
12 Nisan 2015 - The Wars to Come
Game of Thrones hakkında en fazla tweet atan ülkeler:
Amerika
Brezilya
İngiltere
İspanya
Fransa
Hakkında en fazla tweet atılan Game of Thrones karakterleri:
Jon Snow
Daenerys
Arya Stark
Tyrion Lannister
Cersei Lannister
Hakkında en fazla tweet atılan 5 bölüm:
The Dragon and the Wolf : 27 Ağustos 2017
Dragonstone, 16 Temmuz 2017
Beyond the Wall, 27 Ağustos 2017
The Winds of Winter, 26 Haziran 2016
The Spoils of War, 6 Ağustos 2017 2017
Sezon 7, 23 milyondan fazla Tweetle en fazla tweet atılan sezondu. Yalnızca 2019'da, dizi hakkında 15 milyondan fazla Tweet vardı.
https://twitter.com/Maisie_Williams/status/742180735172390913