Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen birden fazla dizi projesinden bahsediliyordu. HBO resmi Twitter hesabından önce bir dizinin iptalini ardından da yeni dizinin onaylandığını duyurdu.

HBO yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtti.

'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de olduğu ifade edildi.

Bu açıklamadan saatler önce, ABD basınında yer alan haberlerde bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu dizi projesinin ise iptal edildiği açıklanmıştı.

İki yeni dizi birden bekleyen GoT hayranları iptal haberine üzüldüler. Seyirciler şimdilik bir devam dizisiyle yetinecekler. Naomi Watts'lı projenin neden iptal edildiğiyse açıklanmadı.