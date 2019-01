Milyonları ekrana kitleyen Game Of Thrones, bu sezon ekranlara veda edecek. Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game Of Thrones'un yayın tarihi belli oldu. Bu sezon ekranlara veda edecek olan Game Of Thrones dizisinin son fragmanı yayınlandı mı? Game Of Thrones ne zaman başlayacak? Game Of Thrones 8. sezon bölüm fragmanı, Game Of Thrones yeni bölüm ilk fragmanı ve yayın tarihi ne zaman?





Game Of Thrones 2019 Nisan'da başlıyor!

Game Of Thrones'un yeni fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen fragmanı HBO, sosyal medyadan yayınladı.

Dünyanın en popüler dizisi Game Of Thrones, 2019 yılında geri dönüyor. Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelecek dizi altı bölümden oluşacak. Game Of Thrones, 14 Nisan'da ekrana gelecek ve final yapacak.





Game Of Thrones'un konusu nedir?

Epik fantazi dizisi Game of Thrones'da mevsimlerin aynı anda yıllarca sürebileceği bir dünyada kuruluyor. Üç asır önce ejderhalar kullanarak Targaryen ailesi tarafından bir araya gelinceye kadar yedi dolandırıcılık krallığına ev sahipliği yapan Westeros kıtası. Ejderhalar öldü ve Targaryen Mad King, Lords Robert Baratheon, Eddard Stark ve Jon Arryn liderliğindeki bir iç savaşta durdu. Hoster Tully, on yedi yıl önce Robert Kral olarak hüküm verdi. O zamandan beri, onun kuralı giderek daha fazla diğer hizipler tarafından zayıflatılıyor. Aynı zamanda, hayatta kalan tek Targaryen çocuğu olan Viserys ve Daenerys, Essos'un doğu kıtasında sürgün halinde yetişkinliğe erişmişViserys ve Daenery , şimdi Batı Avrupa'ya geri dönmeyi ve Demir Taht'ı yeniden ele geçirmeyi planlıyor ve bu amaçla askeri diğer gruplarla ittifak yapıyor.

Kış sonsuza dek sürecek!

Game Of Thrones'un son paylaşılan fragmanında Jon, Sansa ve Arya’yı Winterfell mahzenlerinde görülüyor. Yedi Westeros Krallığı ile ötesindeki topraklar arasında sekiz bin yıl durduktan sonra, kaçınılmaz olan nihayet gerçekleşti - Duvar yıkıldı: Daenerys Targaryen'in ejderhası Viserion'un yeniden canlandırılmış cesedine monte edildi, Gece Kralı eski surlarla patladı; hepsinden başka, Eastwatch-by-the-Sea kalesini yok etti. Ölülerin ordusu, şimdi Beyaz Yürüyüşçülerin yanı sıra 100.000'den fazla ağırlığa sahipken, sonsuza dek sürecek başka bir Uzun Gece olacak bir kış getirerek doğruca Kuzeye doğru ilerliyor.

Game Of Thrones 8. sezon için çekimler 23 Ekim 2017'de başladı ve 6 Temmuz 2018'de sona erdi. 14 Nisan 2019'da gösterime girecek ve muhtemelen 19 Mayıs 2019'da sona erecek.

Game Of Thrones'un son ve final sezonunun yönetmenleri David Benioff & DB Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik olacak. Yeni sezonun yazarları ise David Benioff & DB Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill.

Serinin baş yapımcıları David Benioff, DB Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger ve Bernadette Caulfield. Ortak yapımcılar, Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis ve George RR Martin.