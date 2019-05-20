Yabancı dizi hayranlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Game of Thrones 8. sezon 6. final bölümü dün gece ekranlara veda etti. Dünya üzerinde milyonlarca bireyin uykusuz kalarak takip ettiği fenomen dizi GoT, yine nefesleri keserken büyük eleştiriler de aldı. Game of Thrones final bölümü izlemiş olan heyecanı hala atlamamışken, henüz izlememiş olanlar ise 'ayrıntı' öğrenmeden araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 'Game of Thrones final bölümü izle' şeklindeki sorgulamalar Google'da en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Final yapan dizi Game of Thrones, kahve bardağının ardından bu kez de, iki adet su şişesiyle gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde, Samwell Tarly ve Sir Davos Seaworth karakterlerinin ayaklarının dibinde, iki adeta su şişesi belirdi.

GAME OF THRONES NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Game Of Thrones 8. sezon 6. bölümü 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 20 Mayıs akşamı tekrardan ekranlara gelecek.

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 30 Nisan'a kadar 1 No'lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı ertesi akşam olacak.

VERİMSİZLİK ARTACAK

ABD’de yapılan bir araştırma ise Game Of Thrones’un final bölümünü pazar akşamı normal bir saatte izleyecek Amerikalıların bile işlerini boşlayacağını ortaya koydu. İşgücü yönetimi hizmetleri sunan Kronos Incorporate’ın alt kuruluşu The Workforce Institute’un yaptığı araştırmaya göre ABD’de Game of Thrones’un finalini izlemeyi planlayan 27.3 milyon çalışan, ya işe hiç gitmeyecek, ya geç gidecek ya da normalden daha verimsiz çalışacak.

DİZİ PAZAR AKŞAMI AMA PAZARTESİ İŞE GİTMEYECEKLER

1090 çalışanla görüşülerek hazırlanan raporda yapılan hesaba göre bu çalışanların 10.7 milyonu işe gitmeyecek. İşin ilginç yanı ise bu 10.7 milyonun yalnız 5.8 milyonunun pazar günü çalışıyor olması. Yani 4.9 milyon kişi pazar akşamı dizinin finalini izleyip, ertesi gün Game of Thrones’la ilgili aktivitelere katılacak ya da arkadaşlarıyla finali tartışacak. Bunun yanında 2.9 milyon çalışan da işe geç gidecek. Normalde ofise gitmesi gereken 3.4 milyon çalışan ise uzaktan çalışacak.

MESAİ SAATİNDE KOYU SOHBET

Genel olarak final sezonunun çalışan verimliliğini nasıl etkilediğini de araştıran The Workforce Institute ilginç veriler ortaya koydu. Buna göre sezon final sezonu boyunca şu ana kadar ABD’de 7.3 milyon kişi pazar akşamı Game of Thrones izledikten sonra pazartesi günü işe gitmedi. Söz konusu süreçte 12.7 milyon çalışan ise mesai saatleri içinde haftada 5 saatten fazla Game of Thrones hakkında konuştu. İş yerinde haftada 1 ila 4 saat arasında Game of Thrones hakkında konuşanların sayısı ise 16.5 milyon oldu.