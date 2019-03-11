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  • Game of Thrones çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor

Game of Thrones çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor

8. Ve final sezonun fragmanı yayınlandığı ilk 24 saatte 100 milyon izlenme alarak bir rekora imza atmayı başaran Game of Thrones'la ilgili her geçen gün yeni bir şey gündeme geliyor.

11 Mart 2019, Pazartesi 11:48
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Game of Thrones çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye’de ve dünya’da her sezonu milyonlar tarafından izlenen dizinin 8. Ve final sezonun fragmanı yayınlandığı ilk 24 saatte 100 milyon izlenme alarak bir rekora imza atmayı başaran dizi ile ilgili her geçen gün yeni bir şey gündeme geliyor.

Uluslararası yayın organları (Forbes) ve sosyal medya’da dizi ile ilgili teoriler ve tahminler yapılırken Avrupalı bir bahis sitesi Game of Thrones 8. sezonda tüm karakterlerin ölümlerin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bir bahis açtı. Dünya çapında 1 milyonun üzerinde tahminde bulunulduğu söyleniyor. Türkiye’den ise 10 milyon Game of Thrones izleyicisi 14 Nisan tarihinde yayınlanacak diziyi merakla bekliyor. 

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