Game of Thrones 8. sezon yeniden mi çekilecek?

Game of Thrones’un resmi Twitter hesabı, Stark ailesinin “Winter is coming" ('Kış geliyor') atasözünü paylaştı. İlk sezondan beri Game of Thrones’da kışın gelmesini bekleyen seyirciler, nihayet 8. sezon 3. bölümde kara kışa şahit olmuştu. "Winter is coming" paylaşımları genellikle yeni sezon öncesi yapıldığı için, dizinin hayranları bu tweet'i “8. sezon yeniden çekilecek” diye yorumladı. Fakat gerçekler başka.

Bu tweet, büyük ihtimalle dizinin 8. sezon Blu-ray versiyonunun yayın tarihini işaret ediyor. 8. sezon 2 Aralık‘ta Blu-ray olarak satışa çıkacak. Aynı zamanda dizinin 8 sezonluk özel paketleri de aynı tarihlerde raflarda olacak. (Posta)