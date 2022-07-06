Mauricio Pochettino'nun ayrılığı sonrası Paris Saint-Germain'in başına geçen Christopher Galtier, takımdaki geleceği merak konusu olan Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre düzenlenen basın toplantısında Neymar'ın önümüzdeki sezon planlarının bir parçası olacağını ve rolünün ne olacağını belirlemek için onunla yüz yüze görüşeceğini belirten Galtier, "Neymar gibi bir oyuncuyu kadrosunda hangi teknik adam istemez ki? Ondan ne beklediğime dair çok kesin bir fikrim var. Onunla henüz tanışmadım, görüşeceğim ama bizimle kalmasını istiyorum. Bizim için o kaliteden bir oyuncuya sahip olmak her zaman daha iyidir."

Ayrılık iddiaları

Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız futybolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Rekor bonservis

2017 yılında 222 milyon Euro'luk, Avrupa futbolunu adeta sarsan bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olan Neymar, performansıyla sık sık eleştirilerin odağında yer almıştı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon PSG ile 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.



