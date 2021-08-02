Geçtiğimiz sezon, Türk oyuncular Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı ile birlikte Lille takımında şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler oldu.

Lille şampiyon yapan Christophe Galtier, Nice'in yeni teknik direktörü oldu ve Burak Yılmaz'ı ısrarla kadrosunda görmek istiyor.

Nice ilk temasta, Lille'in transfer bedeliyle ilgili beklentisini sordu. Lille kulübü bu konuyla ilgili tecrübeli oyuncunun temsilcilerini bilgilendirdi.

Kulüpler anlaşırsa Burak'la görüşülecek

Kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanırsa, Burak ile bir görüşme yapılacak. Gelişmeleri takip eden milli futbolcu ortaya çıkabilecek yeni koşullara göre kararını verecek.

Özgür Sancar