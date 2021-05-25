Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın yer aldığı Lille ile Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılıyor.

L'Equipe'e konuşan Galtier, ayrılık kararı aldığını açıkladı. Galtier, "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkan ile görüştüm. Buradaki süremi doldurdum." ifadelerini kullandı

Ligue 1'de yılın teknik direktörü seçilen 54 yaşındaki teknik adamın adı Lyon, Nice ve Napoli ile anılıyor. Galtier, "Lyon, Nice ve Napoli'nin bir ilgisi var, 3 kulüpten birini düşünüyorum. Lyon değerli bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş olmaları da önemli değil." şeklinde konuştu.