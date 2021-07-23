Ligue 1'de Lille ile ulaştığı tarihi şampiyonluk sonrası Nice'in başına geçen Fransız teknik adam Christophe Galtier, milli yıldızımız Burak Yılmaz'ı yine takımında görmek istiyor. Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'nin bu transfer adına büyük uğraş verdiği aktarılmakta.

Fransız gazeteci Mohamed Toubache'ın haberine göre Christope Galtier, Burak Yılmaz'ı mutlaka Nice kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda yoğun çaba harcayan Galtier, Lille'de kurduğu düzende Burak Yılmaz'dan büyük verim almış ve takımını onun öncelikli katkılarıyla şampiyonluğa taşımıştı.

Nice'te EURO 2020 performansıyla dikkat çeken forvet Kasper Dolberg'in de bir süredir Premier Lig'e transferi gündemdeydi.

Galtier döneminde Beşiktaş 'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz; Ligue 1'de çıktığı 28 maçta 16 gol, 5 asistlik çok değerli bir performans ortaya koymuştu.



