Galler Teknik Direktörü Rob Page: Oyuncularımla gurur duyuyorum

İsviçre’ye 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, üç maç sonunda A Grubu’nu puansız son sırada tamamladı. İtalya ise Galler’i 1-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Galler 4 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 takım arasına kalırken, aynı puana sahip grup üçüncüsü İsviçre’nin üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

İtalya’ya tek golle yenilen ancak aynı puanlı İsviçre’nin averajla önünde yer alarak tur atlayan Galler’de teknik direktör Rob Page, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Page, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bir de üstüne 10 kişi kaldık. Daha da karışık hale geldi ama ikinci sırada olduğumuz ve tur atladığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Page, devre arasında İsviçre’nin Türkiye karşısında 2-0 önde olduğunu haber aldıklarını buna karşın oyuncularının motivasyonlarını korumasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Page, Bale’in Türkiye maçında penaltı kaçırdığını ancak o maçı 2-0 kazanmalarının tur atlamaları için anlamlı olduğunu dile getirirken, "Tur atlayarak önemli bir iş yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum şimdi bir sonraki tura odaklanmamız gerekir." yorumunu yaptı.